【モデルプレス＝2022/09/29】雑誌「egg（エッグ）」の公式YouTubeチャンネルが27日に更新。“きぃりぷ”こと鈴木綺麗が高校の講師になることを発表した。【写真】きぃりぷから大切な報告 高校教師に◆「egg」きぃりぷ、来年からメイク講師に「きぃりぷから今後に関する大切な報告があります」と題された今回の動画。2023年4月開校予定の渋谷女子インターナショナルスクールの校長であり、3月まで同雑誌の編集長を務めていた赤荻瞳