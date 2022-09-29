アマゾンが２９日に発表した新型の電子書籍リーダー「ＫｉｎｄｌｅＳｃｒｉｂｅ（キンドル・スクライブ）」が、電子書籍愛好者の間で話題になっている。「Ｋｉｎｄｌｅ」シリーズは、同社が展開する電子書籍のサービスを利用するための端末。形状の似たタブレットＰＣなどでも、Ｋｉｎｄｌｅアプリを通して電子書籍を利用できるが、電子ペーパーの一種であるＥＩｎｋ（電子インク）ディスプレイを採用するＫｉｎｄｌｅは、液晶