Photo: Google Support Forum｜サポートフォーラムに寄せられたサンプル 明らかにおかしい…。「Gooogleフォトにアップロードした写真を久々に見たら水垢みたいな縞が入って変色してた！」とサポートフォーラムに苦情が相次ぎ、Google（グーグル）が対応に追われています。2014年の頃の写真が被害に最初に通報したのはScott Miller 8444さん。こう書いています。写真の大多数は2014年のもの