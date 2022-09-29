医療ベンチャーなど３社は２９日、左右どちらかが「弱視」と呼ばれる極度の低視力に悩む子ども向けに、ＶＲ（仮想現実）技術を利用した治療用アプリを共同開発すると発表した。特殊な見え方をするＶＲゲームを通じ、視力の回復を図るというもの。２０２５年度中に医療機器としての承認申請を行い、２７年度に販売開始したい考え。順天堂大発の眼科ベンチャー、ＩｎｎｏＪｉｎ（東京）と住友商事、ＶＲ開発のイマクリエイト（同