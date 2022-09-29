ミスタードーナツが「コク深キャラメルパイ」「濃厚チョコレートパイ」「とろ〜り4種のチーズパイ」を期間限定で発売。温めてもおいしい、この季節にぴったりの濃厚な味わいが楽しめるパイです！ ミスタードーナツ「コク深キャラメルパイ／濃厚チョコレートパイ／とろ〜り4種のチーズパイ」 発売日：2022年10月5日（水）〜2023年3月下旬（順次販売終了予定）価格：テイクアウト 各237円（税込）／イートイン 各242