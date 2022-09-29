28日、阪神の藤浪晋太郎（28）が今オフのポスティングによるメジャー挑戦を目指す意向を示した。球団にはすでに、移籍の希望を伝えている。阪神監督人事の暗闘…15年ぶり岡田再登板は「阪急主導」、球団の「平田昇格案」は潰された今季は2年連続で開幕投手を務め、16試合で3勝5敗、防御率3.38。8月以降は先発した7試合中6試合で「6回以上かつ自責点3以内」のクオリティースタートをマークしている。高卒1年目の2013年から3年