この秋で5周年を迎える「UNIQLO and JW ANDERSON」。「ユニクロ」と、ロンドン発のブランド「JW ANDERSON(ジェイ ダブリュー アンダーソン)」による特別なコラボレーションです。着心地のよさとデザイン性を兼ね備えた2022年秋冬コレクションのアイテムは、10月14日(金)に発売されますよ。「UNIQLO and JW ANDERSON」2022年秋冬コレクション「UNIQLO and JW ANDERSON」の秋冬コレクションのテーマは、“Minimalism at play”。