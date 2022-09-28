【ワシントン時事】米政府は２７日、ロシアに滞在する自国民に対し、直ちに出国するよう勧告した。ロシアが部分動員令を出したことで、米国との二重国籍保有者がロシアから出国できなくなり、徴兵される可能性があると指摘した。