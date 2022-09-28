タレント・インリン（46）が28日放送の「上田と女が吠える夜SP」（水曜後9・00）に出演。久々のテレビ出演も“サバ読み疑惑”が浮上する場面があった。かつて「エロテロリスト」の異名を持ち“M字開脚”で一世風靡（ふうび）したインリン。現在の生活について聞かれると「台湾に住んでます。夫と子ども3人と一緒に幸せに暮らしてます」と笑顔で回答。また、現在芸能活動はしていないそうで「テレビの仕事は4、5年ぶりとかです