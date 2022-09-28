【AFP＝時事】ウクライナ東部ルガンスク（Lugansk）、南部ヘルソン（Kherson）両州の親ロシア派首長は28日、同国のウラジーミル・プーチン（Vladimir Putin）大統領に対し両州を正式に併合するよう要請した。住民投票で併合が支持されたと主張している。「ルガンスク人民共和国」の指導者レオニード・パセチニク（Leonid Pasechnik）氏はプーチン大統領に対し、過去8年間にわたりウクライナ軍は民間人に対し攻撃を続けていると訴え