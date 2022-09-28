フィギュアスケート女子の紀平梨花（20＝トヨタ自動車）が28日、自身のインスタグラムを更新し、思いをつづった。紀平は「私とスケートの出会いは3歳の時」と書き始め、「その時はとにかくもっと上手くなりたい一心で練習をしていました。そこからスケート教室に入り、学校の前に朝練、早退し一般滑走、夜練と小さい頃からたくさん練習を積んできました。家族やたくさんの方に支えてもらい、今の自分があります」とつづった。