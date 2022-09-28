「借りたお金は返す」のが常識だが、意外と「平気で借りっぱなし」という人もいるようだ。キャリコネニュースに寄せられた「友人と絶縁した」読者の経験談から、お金が原因で友人に不信感を抱いた女性のエピソードを紹介する。（文：コティマム）キャリコネニュースでは「友人と絶縁したことある人」をテーマにアンケートを行っています。回答はこちらから。https://questant.jp/q/LQ1RHMHG「100円ならあげるけど、1000円って微妙
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