「借りたお金は返す」のが常識だが、意外と「平気で借りっぱなし」という人もいるようだ。キャリコネニュースに寄せられた「友人と絶縁した」読者の経験談から、お金が原因で友人に不信感を抱いた女性のエピソードを紹介する。（文：コティマム）キャリコネニュースでは「友人と絶縁したことある人」をテーマにアンケートを行っています。回答はこちらから。https://questant.jp/q/LQ1RHMHG「100円ならあげるけど、1000円って微妙