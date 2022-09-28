ツイッターに投稿された、静岡県内の街が水没しているように見える虚偽の画像台風15号による記録的大雨被害を巡り、静岡県内の街が水没しているように見える虚偽の画像がツイッター上で拡散されている。投稿者は人工知能（AI）技術を使って作成したと認めており、県は「冷静な対応を」と呼びかけている。画像は「ドローンで撮影された静岡県の水害。マジで悲惨すぎる…」という書き込みとともに26日に投稿された。家や木が泥水