プロ野球・阪神タイガースの藤浪晋太郎投手（28）が、今オフにもポスティングシステム（入札制度）を利用しての大リーグ挑戦を希望していることが28日、わかった。藤浪と球団が、明らかにした。藤浪はこの日、取材に応じ、「大リーグは野球の最高峰だと思いますし、野球人としてぜひ挑戦したいトップレベルの世界ではある」などと話した。球団側は今季終了後、本人と改めて話し合いの場を設ける意向という。藤浪は昨年12月