27日に開かれた安倍晋三元首相の国葬を巡り、長崎県平戸市の黒田成彦（なるひこ）市長（62）が、国葬に反対する人たちを念頭に「反日勢力」と自身のツイッターに投稿した。黒田市長は「反安倍勢力を意味したもので、国葬に反対する人たちを指したものではない」と説明している。平戸市長ってどんな人？座右の銘は「ピンチはチャンス」黒田市長は、長崎県市長会の代表として国葬に参列した。ツイッターの投稿では、会場の日本