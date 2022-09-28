阪神・藤浪晋太郎投手（２８）がポスティングシステムによる米大リーグ挑戦を希望し、今季終了後に球団と交渉する見通しであることが２８日に判明。これを受け、ロサンゼルス・タイムズのディラン・ヘルナンデス記者は「１００マイルの速球。かつては大谷翔平に匹敵する投手だったが、制球の問題によりキャリアが失速した」とツイートした。大阪桐蔭高出身の藤浪は花巻東高出身のエンゼルス・大谷翔平投手（２８）と同学年で、２０