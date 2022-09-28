4打数2安打で打率.273■エンゼルス 4ー3 アスレチックス（日本時間28日・アナハイム）エンゼルスの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地・アスレチックス戦に「3番・指名打者」で先発出場した。初回に左翼フェンス直撃二塁打を放ち、自己最長を更新する12試合連続安打を記録。3回の左前打で2試合連続マルチ安打を記録し、4打数2安打で今季最高の打率.273に上げた。チームは4-3で競り勝った。大谷のバットが止まらない。