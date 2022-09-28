有吉道夫氏（ありよし・みちお＝将棋の引退棋士九段）２７日、誤嚥性肺炎のため死去、８７歳。通夜は２９日午後６時、葬儀・告別式は３０日午後１時、兵庫県西宮市高畑町２の２５、エテルノ西宮で。喪主は妻、美智子（みちこ）さん。昭和３０年、大山康晴十五世名人門下でプロ入り。タイトル戦に９回登場し、棋聖を１期獲得。棋戦優勝８回。平成１３年に史上６人目の通算千勝を達成した。通算成績は１０８８勝１００２敗。平成２２