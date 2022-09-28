29日放送のフジテレビ系『トークィーンズ拡大SP』（後10：00）では、ネット掲示板「2ちゃんねる」の創設者で、YouTubeや討論番組などで“論破王”として大人気のひろゆきがゲスト出演を果たす。ひろゆきがフランス・パリ在住のため、トークィーンズが事前取材のために番組初の海外ロケを敢行し、若槻千夏と3時のヒロイン・福田麻貴がフランスへ飛び、ひろゆきに会いに行く。【番組カット】20年来の大親友“ひげおやじ”も登場