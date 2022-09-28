「私の目の前ですべてのものがチョップステーキのように切られていきました」。最近ロシアのプーチン大統領の動員令でウクライナ侵攻が激しくなる中でスウェーデンメディアが韓国籍だと名乗るウクライナ国際義勇兵について報道した。スウェーデンのテレビ局ＴＶ４は２６日、ウクライナ軍とともに参戦している韓国籍の義勇兵カン某さんの参戦の話にスポットを当てた。カンさんは英語で記者の質問に答えながら戦争の実状を伝えた。爆
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