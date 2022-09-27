 アメリカのミュージシャンで、有名な時計コレクターとして知られるジョン・メイヤーが、自身のInstagramでApple Watch Ultraを推奨している、と伝えられています。お気に入りの機能を列挙「Apple Watch Ultraを1週間身に付けているが、素晴らしい」と、時計の写真にメイヤーは書き込んでいます。「機械式時計のコレクターである私を興奮させた最初のApple Watchだ」 「性能、そして私が“熱望する機能性”と呼ぶものが