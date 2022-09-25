「超ＲＩＺＩＮ／ＲＩＺＩＮ．３８」（２５日、さいたまスーパーアリーナ）元ボクシング５階級制覇王者のフロイド・メイウェザー（４５）＝米国＝と、総合格闘家の朝倉未来（３０）＝トライフォース赤坂＝とボクシングルールに準じたエキシビジョンマッチで物議を醸した試合前の花束贈呈。米スポーツ専門局ＥＳＰＮ電子版は「戦いの前には奇妙なシナリオがあった。メイウェザーに花束を持ってきたはずの男性が手渡すことなく、