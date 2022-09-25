羽田空港（東京都大田区）の保安検査場で検査員に暴行したとして、警視庁東京空港署に暴行容疑で現行犯逮捕されたプロ野球の村田兆治元投手（72）が25日夕、留置先の同署から釈放された。警視庁は今後、任意で捜査を進める。村田兆治容疑者を逮捕空港検査員に暴行容疑金属探知機に立腹か午後5時半ごろ、同署の正面玄関からグレーのチェック柄のスーツ姿で現れ、集まった報道陣に深々と頭を下げて「ご心配とご迷惑をかけた