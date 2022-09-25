「超ＲＩＺＩＮ／ＲＩＺＩＮ．３８」（２５日、さいたまスーパーアリーナ）元ボクシング５階級制覇王者のフロイド・メイウェザー（４５）＝米国＝が、総合格闘家の朝倉未来（３０）＝トライフォース赤坂＝とボクシングルールに準じたエキシビジョンマッチで対戦。２回終了間際、右ストレート一発でＴＫＯ勝ちし、強さを見せつけた。試合直後、リング上では「素晴らしい国、素晴らしい方々。とにかく、朝倉選手に拍手を送って
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