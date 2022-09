これは、メキシコからアメリカ・ロサンゼルスへ向かう飛行機の中で撮影された動画。通路に立つ客室乗務員。すると次の瞬間…乗客の男があとを追いかけ、思い切りパンチ。そのまま引き返してきました。乗客「なんてこった!(Oh my god!)」「何してるんだ!(What are you doing!)」機内は騒然…殴る直前、男は何度も注意を受けていたまさかの出来事に機内は騒然。しきりに後ろを気にする乗客たち。通路側の席には、さきほどの