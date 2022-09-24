台風15号は温帯低気圧に関東は引き続き雨雲の急発達に警戒2022/09/24 09:55 ウェザーニュース9月24日(土)9時、台風15号（タラス）は東海道沖で温帯低気圧に変わりました。これから午後にかけて関東付近を通過し、雨雲の発達しやすい状況は続きますので、引き続き警戒が必要です。▼温帯低気圧9月24日(土)6時現在中心位置東海道沖移動東北東20 km/h中心気圧1008 hPa関東は雨雲が急発達のおそれ暖か