経済日報が、iPhone14シリーズ全体の予約台数に占めるiPhone14 Plusの割合は、わずか5%と報じています。iPhone14 Plusの人気が最も低い模様経済日報は、iPhone14シリーズ4機種のうち、iPhone14 Plusの人気が最も低いと述べています。 同メディアによれば、中国におけるiPhone14シリーズの予約台数のうち各モデルが占める割合は、iPhone14 ProとiPhone14 Pro Maxの2機種合計で85%、iPhone14が10%、iPhone14 Plusはわずか