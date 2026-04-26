大涌谷ってどんなところ？約3000年前の箱根火山の水蒸気爆発で誕生した大涌谷。その荒涼とした風景は「地獄谷」とよばれ恐れられていました。立ち上る白い噴煙は、火山活動が続いている証しです。箱根ロープウェイで 大涌谷を目指す地上約130mの高さを運行。富士山が見えることも大涌谷へは、早雲山駅から約1分間隔で運行する箱根ロープウェイを利用するのが便利。大涌谷駅の手前は眼下に噴煙地が広がります。新展望エリア「ちきゅ