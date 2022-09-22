【AFP＝時事】ウクライナ政府当局者は22日、ロシアによる侵攻でウクライナが被った損害額は1兆ドル（約140兆円）に上ると発表した。ウォロディミル・ゼレンスキー（Volodymyr Zelensky）大統領の経済顧問、オレフ・ウステンコ（Oleg Ustenko）氏は、「直接的・間接的損害」は「大体1兆ドル近く」に上っていると話した。ウステンコ氏はドイツ外交関係評議会（DGAP）が主催したベルリンのイベントで、この額は侵攻以前のウクライ