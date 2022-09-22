スカイラインが一部改良を実施 新型スカイライン 400R（外装色：ミッドナイトパープル） 日産は2022年9月22日、スカイラインを一部仕様変更と価格改定し、本年10月末より発売すると発表しました。 現行スカイラインは今年8月に生産を終了していましたが、どうやらこの改良のためだったと見られます。 新ボディカラー＆内装色を追加 新型スカイライン 400R（外装色：ミッドナイトパ&#125