沖縄県糸満市の市営バスで16日夕、運転手が降りて施錠した車内に小学生の児童1人が一時取り残されていたことがわかった。児童は10分後に窓を開けて自力で脱出し無事だった。運転手が確認を怠ったという。市が22日、発表した。市によると、児童は16日午後4時12分、予約制の巡回バス「いとちゃんmini」（10人乗り）に乗車。眠って目覚めたときには車内に誰もおらず、携帯電話で母親に連絡した。母親の指示でクラクションを鳴らし