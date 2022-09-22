9月21日放送の『あちこちオードリー』(テレビ東京系)に、女優でタレントの雛形あきこが出演自身の公式SNSでも出演を報告。そこで2018年3月末に終了した人気バラエティ番組の「めちゃイケ」こと『めちゃ×2イケてるッ!』(フジテレビ系)の裏側が語られた。この番組を取り仕切っていたのが片岡飛鳥氏だ。雛形は1997年に『ストーカー・誘う女』(TBS系)でストーカー役を演じた。片岡氏は「あれ面白いな」と言い、雛形にコントでも同