キックボクシング、ＫＮＯＣＫＯＵＴ−ＢＬＡＣＫ女子アトム級王者のぱんちゃん璃奈（２８）＝ＳＴＲＵＧＧＬＥ＝が２１日、ＳＮＳで、インスタグラムのＤＭに汚物の写真を送られてきた被害を訴えた。ぱんちゃんは「インスタのメッセージ開いたらおじさんの大便した写真が丸々送られてきて、とても気持ち悪くて頭から全く離れなくて…」と報告。これまでもたくさんの卑猥な写真をが送られてきたと明かし「もうメッセージ開きませ