ローソンは２２日、レジのモニターに映し出されたアバター（分身）で接客するサービスを導入すると発表した。アバターは遠隔で操作するため、実店舗勤務に制約がある人でも働くことができ、人手不足の解消につながる。まずは１１月末に実験型店舗で始め、３年後に２００店舗以上で展開する計画だ。大阪大学大学院の石黒浩教授が設立した企業が導入に協力した。業界では無人店舗も増えつつあるが、都内で記者会見したローソンの