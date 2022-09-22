女性の雨がっぱを盗んだとして、阿倍野署は22日、会社員の依田淑雄容疑者（51）＝大阪市東住吉区桑津1＝を窃盗の疑いで逮捕したと発表した。「肌に触れる雨がっぱは下着と同じで興奮を覚えた。10年以上前から繰り返し盗んだ」と供述しており、自宅からは約360点の雨がっぱが押収された。自分が盗んだ被害の相談、握りつぶしたか巡査を懲戒免職逮捕容疑は1月11日午前8時40分ごろ、大阪市阿倍野区松崎町2の駐輪場で、自転車の