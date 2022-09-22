三菱電機は２２日、伊丹製作所（兵庫県尼崎市）で２７年以上にわたり、下水道料金の一部を払っていなかったと発表した。下水道使用量の算出方法に誤りがあり、未払い額は計約１４億３０００万円。既に尼崎市に報告し、９月末に不足額を払う。