【ソウル聯合ニュース】韓国外交部の任洙ソク（イム・スソク）報道官は２２日の定例会見で、国連総会に合わせて米ニューヨークで行われた韓日首脳会談の成果について、尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の就任後初めて韓日首脳が顔を合わせたとしながら、会ったこと自体が重要で両国関係改善の転機になると評価した。一方、同部の当局者はこの日、徴用被害者への賠償問題の解決策などについて進展がなかったとする記者団の指摘に