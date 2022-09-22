【AFP＝時事】サッカーのエミリアーノ・サラ（Emiliano Sala）選手（当時28）が死亡した小型機墜落事故の操縦士が、事故前に「壊れそうな」機体だと不満を漏らしていたことが分かった。英BBCが音声を入手した。2019年に発生したこの事故では、仏ナント（Nantes）から英カーディフに向かうサラ選手を乗せた小型機パイパーマリブ（Piper Malibu）がイギリス海峡（English Channel）で墜落。同選手と操縦士のデビッド・イボットソン