【ソウル聯合ニュース】韓国大統領室が尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の国連総会出席に合わせて米ニューヨークで開催すると早くから発表していた韓米、韓日首脳会談は、形式や内容などさまざまな面で予想通りにいかなかった。会談で米国の「インフレ抑制法」による韓国製電気自動車（ＥＶ）の差別問題、日本による植民地時代の徴用被害者への賠償問題といった懸案の突破口が開かれるとの期待もあっただけに、波紋を呼んでいる。革