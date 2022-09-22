北朝鮮は、ロシアに武器を売却したこともなければ、今後もその予定はないと表明した。北朝鮮国営メディアが22日、伝えた。北朝鮮の国営・朝鮮中央通信（KCNA）は、匿名の国防省職員の話として、「我々は後にも先にも、ロシアに兵器や銃弾を輸出したことはないし、そうした計画はない」と伝えた。また、アメリカをはじめとする「敵対勢力」について、「政治的・軍事的目的を果たすため」にうわさを広めていると非難した。アメリカの