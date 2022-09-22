「高校3年生の文化祭の準備期間まで私、友達がいなくて、ずっとトイレとか階段でご飯食べていたんですけど」──和気あいあいな雰囲気の中で、苦笑いしながらさらっと発した言葉だったが、SNS上ではあっという間に「やっぱり子役＝いじめられやすいっていう説はあるんだな」や「便所メシとは……今の明るいイメージからは意外すぎる過去」と、少々ざわついた。【写真】Vネックから美肌・美鎖骨が光るスカート姿で街を歩く松岡茉優