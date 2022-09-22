中国の吉林省長春市中級人民法院（地裁に相当）は22日、収賄罪などに問われていた前司法相の傅政華被告（67）に、執行猶予2年付きの死刑判決を言い渡した。執行猶予期間中に問題がなければ、無期懲役に減刑される。国営新華社通信によると、傅被告は北京市公安局長や司法相を務めていた2005〜21年にかけて、事件処理などで便宜を図った見返りに、約1億1700万元（約24億円）相当の金品を不当に受け取った。また、弟の重大犯罪に