千葉県柏市内で覚醒剤を所持、使用したとして、覚醒剤取締法違反（所持・使用）の罪に問われたアイドルグループ「KAT―TUN」の元メンバーで動画編集業、田中聖（こうき）被告（36）=柏市大井=の初公判が22日、千葉地裁松戸支部（本間敏広裁判官）であった。田中被告は起訴内容を認めた。■田中被告、起訴内容「間違いありません」84席の傍聴席は満席午前11時、101号法廷に田中被告が黒スーツに黒縁メガネ姿で入廷した。同支