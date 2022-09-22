【AFP＝時事】カンボジアの旧ポル・ポト（Pol Pot）政権時代の犯罪を裁く特別法廷は22日、元国家幹部会議長キュー・サムファン（Khieu Samphan）被告（91）に対し、終身刑とする一審の判決を支持する判断を下した。キュー・サムファン被告は、ジェノサイド（集団殺害）や人道に対する罪など複数の犯罪で有罪とされた。クメールルージュ（Khmer Rouge）とも呼ばれた、ポル・ポト元首相率いる政治勢力の政権（1975〜79年）下では