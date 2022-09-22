アサヒビールは、ふたを開けると自然と泡が立ち上がる缶ビール「スーパードライ生ジョッキ缶」の新たな品ぞろえとして、485ml缶の「大生（だいなま）」を10月25日に売り出す。これまでの340ml缶に比べ、特殊な加工をした缶の内部の面積が大きく、泡が立ち上がるスピードが倍以上になったとアピールする。「生ジョッキ缶」は昨年4月に登場した。居酒屋のジョッキで飲むような演出が人気になり、缶のふたの製造が追いつかずに