2021年8月の東京パラリンピック開会日に飛行した「ブルーインパルス」の噴射したカラースモークの染料が一般車に付着した問題を巡り、航空自衛隊は22日、展示飛行部隊指揮官の50代男性＝1等空佐＝を減給15分の1（1カ月）、飛行部隊編隊長の40代男性＝2等空佐＝を戒告の懲戒処分とした。同日付。【写真】スモーク拡散で生じたとみられる赤い粒子、車に付着空自によると、21年8月24日、東京都心の上空でカラースモークを使った機