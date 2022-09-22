【AFP＝時事】ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー（Volodymyr Zelensky）大統領は21日の定例会見で、ロシアとの捕虜交換で、侵攻が始まって以来最多となる215人が解放されたと発表した。南東部マリウポリのアゾフスターリ（Azovstal）製鉄所に立てこもり、抵抗の象徴となった兵士も含まれている。ロシア側には、ウラジーミル・プーチン（Vladimir Putin）大統領の友人で、国家反逆罪に問われていた元ウクライナ議員のビク