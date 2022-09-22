日本時間の22日午前3時、アメリカの中央銀行にあたるFRB（連邦準備制度理事会）が、3回連続となる0.75％の大幅な利上げに踏み切りました。円安がさらに加速する可能性があります。こうした状況で今、日本の不動産を購入する外国人が増えています。億を超えるマンションを現金で一括購入です。■“億ション”爆買い外国人「手頃な値段」今年に入ってから急激に進む円安。円相場は今月、24年ぶりに1ドル144円台を記録するなど