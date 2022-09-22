カルビーのスナック菓子「Jagabee（ジャガビー）」の製造工程で、「規格外」と取り除かれた欠片（かけら）だけを使った新商品「Jagabee のかけら うすしお味」（かけら）が思わぬ人気を博した。９月１６日に公式オンラインショップで発売したところ、３日間で完売した。オリジナルのジャガビーは、「じゃがいもの味がちゃんとする、皮付きじゃがいもスティック」と謳う人気商品。最も小さいサイズは１袋（４０グラム）税込み１５０