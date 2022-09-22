電車内で女子高校生の下半身を触るわいせつな行為をしたうえ、女子高校生を追いかけ、「逃げても無駄だよ」などと脅したとして、28歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、市川敏弥容疑者は今年6月、東京・北区を走るJR埼京線の車内で、帰宅途中の女子高校生の下半身を触るわいせつな行為をした疑いがもたれています。また、市川容疑者は駅のトイレに逃げ込んだ女子高校生を待ち伏せたうえ、駅の外まで追いかけて、路上で「
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